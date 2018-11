Давыдько назвал Беларусь раем

Газета «Вечерний Минск» опубликовала воспоминания о детских поездках в Беларусь главы провластной «Белой Руси» Геннадия Давыдько.

«В детстве с родителями жил на Колыме, но приезжал в Беларусь, когда папе давали отпуск. И для меня это был рай, моя родина. Озера, яблоки, помидоры со своей грядки, парное молоко, звон колоколов, запах проехавшего по железке поезда, кладбище, где сплошь на крестах такая же фамилия, как у тебя… Из этих обыденных вещей и явлений формировалась моя привязанность к территории, людям. И я хочу беречь эту землю. Может, это и есть патриотизм. Что касается национальной идеи, то, как ни грустно, славян по-настоящему объединяют только опасность и горе. В тяжелую годину мы умеем сплотиться и дать отпор. Поэтому считаю: идея крепкого государства вполне тянет на общенациональную», — считает Давыдько.

«Сначала подумал было, что нам так не хватает своего The Economist и The New Yorker. А потом что-то вспомнил про Fox News и успокоился. Почти. Совсем успокаиваться, когда идиоты правят, нельзя. В общем, читайте хорошее», — прокомментировал его слова главный редактор «Беларусского Журнала» Андрей Александров.