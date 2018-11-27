Группа пользователей iPhone подала в суд на Apple из-за высоких цен

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Иск подан в Верховный суд США. Если его удовлетворят, компанию могут не только обязать выплатить штраф, но и открыть платформу App Store​ для сторонних магазинов.

Отмечается, что решение против Apple почти наверняка станет ударом по его бизнесу, пишет The Washington Post. По оценкам аналитиков, в первой половине 2018 года в App Store по всему миру было продано приложений на сумму более 22 миллиардов долларов. Кроме того, компания взимает с разработчиков 30-процентную комиссию за свои продукты, которые должны продаваться исключительно через App Store.

Истцы утверждают, что магазин приложений Apple App Store получил несправедливую монополию, которая повышает цену приложений для iPhone. Поскольку iOS-устройства могут запускать только те приложения, которые были приобретены в App Store, это искусственно повышает стоимость платных приложений.

«Apple создала для владельцев iPhone антиконкурентные ограничения, чтобы они не могли покупать приложения где-либо еще, кроме App Store. Как итог, владельцы смартфонов платят Apple за приложения больше, чем они могли бы на рынке с конкуренцией», — полагает Дэвид Фредерик, адвокат истцов.

Apple указала в заявлении, что предлагает своим «клиентам надежную и пользующуюся доверием витрину», тем самым способствуя распространению приложений.

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Тэги: Apple iPhone App Store монополия Верховный суд США Персона: Дэвид Фредерик

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