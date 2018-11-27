Фотофакт. Два «Фольксвагена» столкнулись лоб в лоб под Волковыском

/ Происшествия
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Лобовое столкновение автомобилей произошло возле деревни Кутники, на дороге Р-51.

Фото: gaigrodno.by

Автомобиль «Фольксваген Гольф II» двигался со стороны Мостов, а «Фольксваген Пассат» под управлением водителя 1989 года рождения выехал навстречу ему из-за большегрузного автомобиля, сообщает Volkovysk.by.

Водитель второго двигался со стороны Волковыска в направлении Юбилейного поселка, но не подрасчитал время обгона автопоезда, когда выехал на «встречку». Его и ехавшего на переднем сидении пассажира госпитализировали с травмами.

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Тэги: ДТП Фольксваген авария Город: Волковыск

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