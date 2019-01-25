Много денег, жилья, машины и патенты. Зеленский обнародовал электронную декларацию

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости за 2017 год.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, шоумен, а теперь и политик, владеет жилым домом в Киевской области, квартирами в Киеве и на Кипре, двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами, земельным участком, сообщает NV.ua .

В собственности супруги Зеленского находятся квартиры в Киеве и в крымской Ливадии.

Актер задекларировал швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, его жена — швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор — серьги и кольцо с бриллиантами. Также ими задекларированы 26 торговых марок, патент на три полезные модели и три изобретения, автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах: ООО «Студия квартал-95», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). На Зеленского записаны ООО «Киноквартал», Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр). Они являются совладельцами больше десятка обществ. Также на актера зарегистрированы три компании. Зеленский значится совладельцем свыше десятка обществ.

Зеленский задекларировал наличными 285 тысяч долларов, 220 тысяч гривен и 50 тысяч евро. В латвийском AS PrivatBank он хранит 417 тысяч долларов, а его жена — 8,4 тысячи долларов. В украинских банках он разместил 1,18 млн гривен, 16,8 тыс. долларов и 132 евро, а его жена — 196 долларов и 1070 гривен.