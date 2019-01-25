Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Младший из братьев Бё допустил один промах при стрельбе стоя, но при этом выиграл 17,5 секунды у отстрелявшегося на ноль и занявшего второе место своего соотечественника Эрленна Бьёнтегора. Третьим стал француз Антонен Гигонна (0+1; +20,2).

Лучший результат среди белорусских биатлонистов показал Антон Смольский — 54-е место. Смольский без промахов прошел огневые рубежи, однако проиграл лидеру гонки 2 мин. 5 секунд.

Владимир Чепелин финишировал с 56-м результатом (1+1; +2:07,9), Роман Елётнов стал 59-м (2+0; +2:08,9), Сергей Бочарников занял 83-е место (1+2; +3:08,8).

Таким образом, в гонку преследования, которая состоится 26 января, отобрались Смольский, Чепелин и Елётнов.

Всего в спринтерской гонке приняли участие 103 биатлониста.
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Тэги: биатлон Персона: Йоханнес Бё Эрленн Бьёнтегор Антонен Гигонна Антон Смольский Владимир Чепелин Роман Елётнов Сергей Бочарников Город: Антхольц

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