Фигуранты нового дела граффитистов жалуются на жестокое обращение милиции

О жестоком обращении сотрудников милиции и следователей заявили на пресс-конференции Дмитрий Полиенко, Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

Анастасия Гусева / Facebook

Молодых людей задержали утром 21 января в двух квартирах. По словам Анастасии, никому из троих не объяснили причину таких действий. В ИВС ей своевременно не оказывали медицинскую помощь, отказывались провести в туалет, нарушили процедуру личного досмотра. Девушка подала в прокуратуру Минска жалобу на действия милиционеров и следователей.

Дмитрий Полиенко заявил, что обыск в его квартире проходил в жесткой форме и начался уже в его отсутствие и без понятых. По его словам, у него исчезли деньги, компьютер и другая техника, поврежден диван и другие личные вещи. Он утверждает, что по дороге в милицию люди в масках с автоматами периодически били его и заставляли стоять на коленях.

Возбуждение уголовного дела и свое задержание активисты связывают с желанием властей ограничить деятельность или изолировать социальных и политических активистов накануне Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне. Полиенко провел параллель с событиями мая 2014 года, когда многих активистов арестовывали на период проведения чемпионата мира по хоккею.

Все трое были отпущены 23 января под подписку о невыезде. В тот же день Следственный комитет подтвердил возбуждение дела за нанесение граффити на одно из зданий на улице Охотской в Заводском районе Минска. Граффити якобы нанес Полиенко с друзьями 22 декабря прошлого года. Вероятно, сотрудники милиции смогли их опознать по видеосъемке с акции, несмотря на закрытые масками лица.