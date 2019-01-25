Фигуранты нового дела граффитистов жалуются на жестокое обращение милиции

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О жестоком обращении сотрудников милиции и следователей заявили на пресс-конференции Дмитрий Полиенко, Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

Анастасия Гусева / Facebook

Молодых людей задержали утром 21 января в двух квартирах. По словам Анастасии, никому из троих не объяснили причину таких действий. В ИВС ей своевременно не оказывали медицинскую помощь, отказывались провести в туалет, нарушили процедуру личного досмотра. Девушка подала в прокуратуру Минска жалобу на действия милиционеров и следователей.

Дмитрий Полиенко заявил, что обыск в его квартире проходил в жесткой форме и начался уже в его отсутствие и без понятых. По его словам, у него исчезли деньги, компьютер и другая техника, поврежден диван и другие личные вещи. Он утверждает, что по дороге в милицию люди в масках с автоматами периодически били его и заставляли стоять на коленях.

Возбуждение уголовного дела и свое задержание активисты связывают с желанием властей ограничить деятельность или изолировать социальных и политических активистов накануне Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне. Полиенко провел параллель с событиями мая 2014 года, когда многих активистов арестовывали на период проведения чемпионата мира по хоккею.

Все трое были отпущены 23 января под подписку о невыезде. В тот же день Следственный комитет подтвердил возбуждение дела за нанесение граффити на одно из зданий на улице Охотской в Заводском районе Минска. Граффити якобы нанес Полиенко с друзьями 22 декабря прошлого года. Вероятно, сотрудники милиции смогли их опознать по видеосъемке с акции, несмотря на закрытые масками лица.

25 января 2016 года в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение первого «дела граффитистов» — судили Максима Пекарского, Вадима Жеромского и Вячеслава Косинерова.

Два активиста — Павел Сергей и Максим Шитик — развернули на заседании плакат «Не палітычным пераследам» и были выдворены.

Их задержание снимал на видео журналист Tut.by Павел Добровольский. Милиционеры в штатском схватили также его, закрыли троих в кабинете суда и стали избивать. СК отказал в возбуждении уголовного дела.

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Тэги: дело граффитистов жестокое обращение милиция Следственный комитет Персона: Дмитрий Полиенко Евгений Чулицкий Анастасия Гусева

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