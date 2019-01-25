В Гомеле осудили высокопоставленных коррупционеров

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Гомельского завода литья и нормалей (ЗЛиН), обвиняемых в получении взятки, и гендиректора белорусско-российского предприятия «Брянсксельмаш», обвиняемого в даче взятки.

Бывший заместитель директора гомельского предприятия и экс-начальник отдела внешней кооперации завода признаны виновными в получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также в покушении на получение взятки повторно группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Оба наказаны лишением свободы на шесть лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также юридически значимых действий на пять лет в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм собственности, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Об этом сообщила БелаПАН пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Бывший генеральный директор «Брянсксельмаша» признан виновным в даче взятки в крупном размере и в покушении на дачу взятки повторно в крупном размере и наказан лишением свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор был вынесен 22 января и пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал БелаПАН, бывший заместитель директора ЗЛиНа по предварительному сговору с бывшим начальником отдела с осени 2016 года до весны 2017-го получили взятку от гендиректора «Брянсксельмаша».

Сговор заключался в подписании гомельским заводом договоров на приобретение ленты резинотканевой для валковой жатки у брянского предприятия, а также в обеспечении погашения долговых обязательств на сумму приобретаемой у белорусско-российского завода продукции в обмен на незаконное материальное вознаграждение.

В этот период обвиняемые гомельчане за благоприятное решение вопросов, входивших в их компетенцию, и за выполнение действий в интересах дающего взятку, получили около 1 млн 200 тыс. российских рублей (20 тыс. долларов).