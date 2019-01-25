Видеофакт. В гродненском кафе заметили большую крысу

В соцсети появилось видео из зала одного из гродненских кафе. На кадрах видно, как под столиками бежит большая крыса.

В подписи под видео опубликовавшая ее инстаблогер Анастасия Яроцкая отметила, что это «временный пост, потом удалю ибо в моем милом инста аккаунте крысы жить не будут».

По ее словам, ЧП произошло в кафе «Ретро».

«Это видео мне также прислали знакомые. Знают мою любовь к общепитам, о том, что регулярно делюсь с вами впечатлениями, пишу о новых заведениях уже много-много лет. Начала на s13.ru, параллельно продолжила в личном инста аккаунте. Спасибо за доверие, так что присылайте ещё, буду собирать коллекцию общепит-трэша».

Как написала под сообщением пользователь kondratenkonatalia3584, «крыс в центре города очень много. И это не зависит от владельцев заведения». По ее мнению, такими вопросами должна заниматься санстанция. А поэтому, делает вывод она, «винить кого-то нецелесообразно».

Еще одна пользователь janapirozhkova прокомментировала видео так: «Если это правда, и крыса не подставная, то она явно только нашла ход и выперлась в зал. Вряд ли она здесь постоянный житель». Свое мнение она обосновала тем, что официантки сами не смогли бы среди крыс работать: «Большинство же нежные, мышек маленьких боятся».