Власти хотят пополнить бюджет, продав акции БАТЭ, «Горизонта» и «Гомсельмаша»

Госкомимущества одобрил и опубликовал «Перечень открытых акционерных обществ» для проведения в 2019 году работ по приватизации», сообщила пресс-служба комитета.

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Он включает в себя 23 акционерных общества. Акции 15 ОАО предлагаются для продажи по конкурсу, акции восьми обществ подлежат продаже на аукционе на Белорусской валютно-фондовой бирже.

В список, в частности, вошли Барановичский завод станкопринадлежностей (госдоля для продажи 76,6%), Минский завод отопительного оборудования (43,48%), БАТЭ (продажа 49,9% из 98,9% госдоли).

В перечне также «Горизонт» (99,9%, объем инвестиций не менее 30 млн долларов), «Гомсельмаш» (49,9%, совместный проект с объемом инвестиций не менее 500 млн долларов), Минский экспериментально-фурнитурный завод (49,98%), Пинский завод искусственных кож (76,08%), Бобруйская обувная фабрика (24,86%), «Гамма вкуса» (100%, вклад в уставной фонд 5,5 млн евро) и др.

Ранее сообщалось, что Совмин определил порядок подготовки и проведения аукционов по продаже принадлежащих государству акций ОАО.