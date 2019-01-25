В Златоусте кот полтора года живет на месте пожара, на котором погибли его хозяева

В Златоусте (Челябинская область) кот Рыжик полтора года живет на месте пожара, на котором погибли его хозяева – он до сих пор ждет, что они вернутся.

Фото: Светлана Ципровская

В 2017 году здесь в огне погибла женщина и ее старшая дочь (младшие, которым тогда было четыре и пять лет, в этот раз ночевали у дальней родственницы – сейчас они находятся в Доме малютки).

Как сообщила URA.ru волонтер Светлана Ципровская, «взять котика некому».

По ее словам, животному требуется помощь, так как Рыжик живет на пепелище и никуда не уходит, у него появляются проблемы с глазами.

Неравнодушные местные жители подкармливают его, но взять к себе никто не хочет.