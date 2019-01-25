Фотофакт. В Минске почтили память жертв Холокоста

Представители традиционных для Беларуси религий и конфессий 25 января, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, почтили память жертв этой трагедии у мемориала на бывшем Минском еврейском кладбище.

Традицию совместного почитания жертв Холокоста несколько лет назад заложили Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, Историческая мастерская имени Леонида Левина и Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма.

Помимо религиозных деятелей на церемонию памяти пришло несколько десятков человек. Главный раввин прогрессивных иудеев Беларуси Григорий Абрамович обратил их внимание на то, как трагедия собрала вместе представителей «ортодоксального и реформистского еврейских объединений, католической, баптистской и мусульманской общин». «Быть вместе — это не простой звук, когда мы вместе, когда у каждого есть общая боль и общее слово», — сказал раввин.

Председатель Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Михаил Кемеров также подчеркнул важность того, что люди «собрались вместе, чтобы вспомнить шесть миллионов евреев, которые были уничтожены в огне Холокоста». «Среди них было полтора миллиона детей. Это день памяти и скорби. Мы должны не только помнить, но и передавать эту память и боль подрастающему поколению», — отметил он.

Глава Совета объединения иудейских религиозных общин Шолом Малинкин с сожалением отметил, что узников гетто — свидетелей событий времен Холокоста — «остается совсем мало».

«Нам всем надо думать, чтобы это никогда не повторилось, — сказал глава объединения. — Все это произошло только из-за того, что какой-то фанатик стал руководителем государства. У него были бредовые идеи, которыми он одурманил большую часть немецкого народа. В результате этого мы имеем такую печальную историю. Вечная память тем, кто погиб. Молодежь должна помнить об этом и не допустить, чтобы такие события могли повториться».

Председатель совета имамов Мусульманского религиозного объединения Дмитрий Радкевич заявил, что в каждой семье в Беларуси «война и ее ужасы оставили свой след», а война никого не жалеет, унося людей, «независимо от нации, пола или возраста». «Независимо от того, какую религию мы исповедуем, мы все — люди, рабы одного Всевышнего, — сказал он. — Коль скоро мы верим, что мы братья по Адаму и Еве, по нашим общим родителям, то мы должны стараться каждый день напоминать себе о братстве, единстве, о том, что необходимо жить по-хорошему, по-доброму».

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар

«Трагедия еврейского народа — это трагедия и всего белорусского народа, к которому относятся и мусульмане, живущие на этих землях уже более шести веков. В годы войны мусульмане, невзирая на религиозные отличия, старались помогать, спасать еврейских детей и взрослых. Нам нужно стараться искать единство, а не то, что нас раскалывает, приводит общество к новым ужасным последствиям. Забывший свою историю рискует ее повторить. Пусть Всевышний не допустит этого и поможет всем нам быть едиными в защите мира», — сказал глава совета имамов.

Заместитель председателя Союза евангельских христиан-баптистов Александр Лотарев с сожалением отметил, что люди начали забывать боль Холокоста — трагедии всего человечества. «Мы видим, что приходит новое поколение — нацизм, национализм снова поднимает голову, антисемитизм опять набирает силу во всем мире. Нам нельзя молчать об этом», — сказал он. — Давайте любить друг друга, любить Божий народ, молиться за Израиль, благословлять Иерусалим, и Бог благословит нас и дарует мир нашей многострадальной белорусской земле».

Настоятель прихода Богородицы Покровительницы Семей в Ждановичах ксендз Александр Фоминых также с прискорбием отметил, что история Холокоста стирается из памяти людей. «Это история не только еврейского народа, но и огромная трагедия для всего народа Беларуси. Такую историю нужно помнить, чтобы она не повторилась на нашей земле. Жизнь человека бесценна, это самое дорогое, что нам дал Господь Бог», — подчеркнул католический священник.

Представителей Белорусского экзархата Русской православной церкви на мероприятии не было.

За годы Второй мировой войны в Беларуси погибло от 700 до 800 тыс. евреев. В Минске оккупационные силы нацистской Германии создали одно из крупнейших в Европе гетто. Его ликвидировали 22 октября 1943 года. За 825 дней существования в гетто погибло около 100 тыс. человек.