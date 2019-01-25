В небе над Валле-д'Аоста столкнулись самолет и вертолет – погибли четыре человека

В результате авиакатастрофы, произошедшей над итальянской автономной областью Валле-д'Аоста, погибли четыре человека.

Как сообщается, в небе столкнулись вертолет и туристический самолет, пишет Rai News.

Отмечается, что еще два человека получили травмы разной степени тяжести.

Территорию области окружают самые высокие из горных вершин Европы — Монблан, Монте-Роза и Маттерхорн, поэтому здесь всегда много туристов и спортсменов. Благодаря уникальному расположению Валле д’Аоста здесь за несколько дней можно покататься по склонам сразу трех стран: Италии, Франции и Швейцарии.