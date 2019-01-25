Макей рассказал, почему Беларусь сохраняет память о войне

Беларусь сохраняет память о Второй мировой войне, чтобы воспитать у будущих поколений граждан иммунитет к любой военной агрессии, отметил министр иностранных дел Владимир Макей в своем обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Фото из архива пресс-службы президента

На церемонии памяти жертв этой трагедии 25 января в минской Исторической мастерской имени Леонида Левина обращение главы внешнеполитического ведомства зачитал заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Александр Опимах.

«На протяжении многих столетий белорусская земля была родиной и уютным домом для людей разных национальностей, — подчеркнул министр. — Мы гордимся тем, что все народы Беларуси проживали и проживают здесь без конфликтов и с уважением к обычаям и традициям друг друга. Единство и взаимная поддержка особенно ярко проявились перед лицом фашизма, который развязал 80 лет назад беспрецедентную войну, унесшую жизни миллионов людей и оставившую глубокий след в истории человечества. Нацистская политика геноцида на оккупированных территориях, частью которой был Холокост, оставила кровавые раны на нашей земле в виде сотен сожженных белорусских деревень, десятков уничтоженных еврейских гетто».

По словам Макея, белорусы и евреи, объединенные общей трагической судьбой, вместе противостояли фашистской агрессии. Многие жители Беларуси, отметил он, проявили настоящее мужество и самоотверженность, когда с риском для собственной жизни укрывали евреев, спасая их от неминуемой гибели. Чиновник напомнил, что более 700 уроженцев Беларуси удостоены звания «Праведник народов мира».

«Освобождение Беларуси от фашистских захватчиков — особый праздник для нашего народа, который выстрадал долгие годы оккупации и потерял в этой войне треть своего населения, — написал в своем обращении глава МИД. — В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей возрождения мирной жизни на белорусской земле. На протяжении года состоится множество событий, посвященных этой знаменательной дате. Символично то, что Международный день памяти жертв Холокоста становится первым мероприятием, на котором мы чтим память жертв нацизма в этом юбилейном году».

Беларусь, отметил он, прикладывает много усилий, чтобы уроки Второй мировой войны не были забыты ни в стране, ни за ее пределами. Макей напомнил, что в июне 2018 года Александр Лукашенко вместе с гостями из зарубежных стран «почтил память жертв бывшего нацистского лагеря смерти «Тростенец» и открыл один из самых скорбных объектов этого мемориального комплекса — мемориальное кладбище в Благовщине». Кроме того, обратил внимание министр, в октябре прошлого года в Беларуси «вместе с международной общественностью вспоминали трагедию Минского гетто — одного из крупнейших на территории Восточной Европы».

«В нашей стране мы очень хорошо осознаем ответственность за сохранение памяти о той страшной войне и всех ее невинных жертвах. Это нужно нашим детям и всем будущим поколениям, чтобы воспитать у них устойчивый иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности. В день памяти жертв Холокоста мы объединяемся, чтобы отдать дань памяти всем, кто погиб в этой ужасной войне, и не допустить повторения подобных трагедий», — подытожил глава МИД.