Рейтинг Путина обвалился до 13-летнего минимума — его поддерживает лишь 32,8%

Рейтинг доверия президента России Владимира Путина тает прямо на глазах. Такой вывод можно сделать, опираясь на данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (многие его напрямую связывают с Кремлем).

Фото пресс-службы Кремля

Так, на вопрос, заданный 20 января : «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (открытый вопрос, любое число ответов) менее трети респондентов отметили российского лидера.

Вот, как распределились ответы: