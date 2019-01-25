Рейтинг Путина обвалился до 13-летнего минимума — его поддерживает лишь 32,8%
Рейтинг доверия президента России Владимира Путина тает прямо на глазах. Такой вывод можно сделать, опираясь на данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (многие его напрямую связывают с Кремлем).
Так, на
Вот, как распределились ответы:
- Владимир Путин — 32,8% (13 января показатель был — 33,4);
- Сергей Шойгу — 13,4% (13,7);
- Сергей Лавров — 13,1% (9,3);
- Владимир Жириновский — 9,5% (9,3%);
- Дмитрий Медведев — 7,8% (8,3);
- Геннадий Зюганов — 5,8% (6,2);
- Петр Грудинин — 3,3% (3,3);
- Сергей Миронов — 1,8% (2,2);
- Алексей Навальный — 1,2% (1,3);
- Ксения Собчак — 0,1% (0,2).