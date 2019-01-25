Рейтинг Путина обвалился до 13-летнего минимума — его поддерживает лишь 32,8%

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Рейтинг доверия президента России Владимира Путина тает прямо на глазах. Такой вывод можно сделать, опираясь на данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (многие его напрямую связывают с Кремлем).

Фото пресс-службы Кремля

Так, на вопрос, заданный 20 января: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (открытый вопрос, любое число ответов) менее трети респондентов отметили российского лидера.

Вот, как распределились ответы:

  1. Владимир Путин — 32,8% (13 января показатель был — 33,4);
  2. Сергей Шойгу — 13,4% (13,7);
  3. Сергей Лавров — 13,1% (9,3);
  4. Владимир Жириновский — 9,5% (9,3%);
  5. Дмитрий Медведев — 7,8% (8,3);
  6. Геннадий Зюганов — 5,8% (6,2);
  7. Петр Грудинин — 3,3% (3,3);
  8. Сергей Миронов — 1,8% (2,2);
  9. Алексей Навальный — 1,2% (1,3);
  10. Ксения Собчак — 0,1% (0,2).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: ВЦИОМ Персона: Владимир Путин Сергей Шойгу Сергей Лавров Владимир Жириновский Дмитрий Медведев Геннадий Зюганов Петр Грудинин Сергей Миронов Алексей Навальный Ксения Собчак

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