Ведомство Шеймана не против передачи озера Червоное в другие руки

Управление делами президента ответило жителям Житковичского района Гомельской области по поводу передачи озера Червоное Национальному парку «Припятский». Граждане протестуют против передачи озера нацпарку.

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Активисты направили обращение в Администрацию президента, под которым подписались более тысячи человек. Местные жители просили, чтобы озеро осталось в аренде у местных предприятий — лесхоза и «Житковичихимсервиса». Они арендуют озеро до 2025 года по договорам. Треть озера сейчас арендует национальный парк.

Люди считают, что при «захвате» озера нацпарком они будут лишены права ловить здесь рыбу, охотиться, отдыхать. Стоимость путевок на рыбалку и охоту возрастет в три-четыре раза.

Жители Житковичей и района провели несколько собраний, на которых выразили несогласие с планами нацпарка. На стороне сельчан выступали и депутаты местных советов.

Из Управления делами президента, которому принадлежит нацпарк, пришел ответ, что проект распоряжения президента о передаче озера Червоное нацпарку в безвозмездное пользование «согласован с заинтересованными». Документ подписан заместителем управляющего делами президента Андреем Стрелецким.

Он уточнил, что проектом распоряжения президента действительно предлагается увеличить площадь охотничьих угодий «Припятского» за счет передачи для организации охоты учреждению озера Червоное с прилегающей территорией на удалении трех километров от водоема и других объектов.

«Это позволит осуществлять охоту и иную охотхозяйственную деятельность (охрану диких животных, разведение), создания охотничьей инфраструктуры на озере и прилегающей территории одному юридическому лицу, возложить на него ответственность за состояние этой деятельности», — считают в УДП.

При этом Нацпарк гарантирует, что «будут учтены интересы малообеспеченных слоев населения, включая пенсионеров, а также созданы условия, обеспечивающих максимальную доступность природного объекта». Для местного населения, не имеющего льгот, уровень цен на охотничьи путевки планируется установить на 15% ниже действующих цен.

Нацпарк утверждает, что строительство ограждения вокруг озера не планируется, отсутствуют намерения вмешиваться в процесс добычи сапропелей, осуществляемый в соответствии с законодательством предприятием «Житковичиагросервис».

Местные жители не согласны с позицией УДП и направили новое обращение — главе администрации президента Натальи Качановой. Они заявили, что не доверяют обещаниям Нацпарка, так как учреждение уже «захватило» 60% территории района, ограничило доступ к озерам и лесу, установило ограждения с колючей проволокой. «Озера Червоного мы не увидим. Пора прекратить эту порочную практику», — пишут в заявлении местные жители.

Ситуацию для БелаПАН прокомментировал экологический активист Павел Ноздря. «Непонятно, зачем накануне выборов структура, подчиненная Администрации президента создает конфликтную ситуацию. С точки зрения экономики передача лесных и водных ресурсов нацпарку принесет только материальный ущерб экономике и бюджету Гомельской области. Руководство нацпарка не скрывает, что забирают озеро ради хозяйственной деятельности, чтобы организовать на этих территориях охоту. При этом территории находятся в аренде до 2025 года. С юридической точки зрения это рейдерский захват, ни о какой защите природы речь не идет. Зачем банкротить житковичские предприятия — лесхоз, «Житковичихимсервис», и наноситьущерб экономике региона?» — сказал Ноздря.