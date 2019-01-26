В субботу ожидается сильный снег

/ Общество
Просмотров: 3034 Комментариев: 0

Сегодня погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории выпадет снег, по юго-востоку местами — сильный снег.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -4..-10°C.

В столице вероятность снега составляет 60-70%. Местами на дорогах гололедица. Ветер южный слабый до умеренного.

Столбик термометра в течение дня покажет:

  • утром -9..-10°C;
  • днем -6..-8°C;
  • вечером -8..-10°C.

     
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона