В субботу ожидается сильный снег

Сегодня погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории выпадет снег, по юго-востоку местами — сильный снег.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -4..-10°C.

В столице вероятность снега составляет 60-70%. Местами на дорогах гололедица. Ветер южный слабый до умеренного.

Столбик термометра в течение дня покажет: