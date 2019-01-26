В субботу ожидается сильный снег
Сегодня погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями.
По прогнозам синоптиков, на большей части территории выпадет снег, по юго-востоку местами — сильный снег.
На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -4..-10°C.
В столице вероятность снега составляет 60-70%. Местами на дорогах гололедица. Ветер южный слабый до умеренного.
Столбик термометра в течение дня покажет:
- утром -9..-10°C;
- днем -6..-8°C;
- вечером -8..-10°C.