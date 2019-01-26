На скорости 199 км/ч. В Лунинецком районе в ДТП погибла женщина
До семи лет лишения свободы грозит 39-летнему жителю Микашевичей, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибла 63-летняя женщина.
Авария произошла днем в пятницу, 25 января, на 333-м километре трассы М-10.
По информации региональной Госавтоинспекции, 39-летний житель Микашевичей на большой скорости на «Пежо 407» мчался в сторону и Кобрина. При подъеме на мост через реку Лань он не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный «Пежо 607».
В аварии погибла находившаяся на переднем сидении «Пежо 407» 63-летняя жительница Микашевичей – травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимыми с жизнью.
В ГАИ отметили, что в пятистах метрах от места ДТП находился мобильный датчик контроля скорости, который зафиксировал скорость автомобиля-нарушителя – 199 км/ч.
Водитель «Пежо 407», как выяснилось, оказался бесправником, ранее четыре раза привлекался к административной ответственности: в 2009-м – за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и три раза за нарушения ПДД в качестве пешехода.
По данным медосвидетельствования, водитель автомобиля «Пежо 407» находился в состоянии алкогольного опьянения.