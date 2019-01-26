«Переселите нас отсюда». Жители Вейно обеспокоены здоровьем своих семей после запуска предприятия «Омск карбон Могилев»

Около трех десятков жителей поселка Вейно пришли вечером 25 января на встречу с представителями власти и ИООО «Омск карбон Могилев», на котором в ноябре 2018 года произошел выброс сажи.

Предприятие «Омск карбон Могилев». Фото: svaboda.org

Первоначально встреча в здании сельисполкома планировалась как ответ на обращение 29 местных жителей по ситуации, которая сложилась после выброса сажи из трубы «Омск карбона». Напомним, 18 ноября 2018 года во время пуско-наладочных работ на предприятии произошел выброс сажи, облако которой накрыло близлежащую территорию, в частности поселок Вейно. На снег и даже на подоконники в домах местных жителей лег слой черного вещества, которое по их утверждению, смывается с большим трудом. Несмотря на это, как впоследствии утверждали чиновники, факта загрязнения окружающей среды не зафиксировано, поскольку для этого необходимо вести замеры в течение 30 дней, а завод 20 ноября планово прекратил данный вид работ.

Относительно большой кабинет, где планировалось провести встречу с подписавшими обращение гражданами, не смог вместить всех желающих, поскольку пришли и те, кто не подписывал письмо, но были осведомлены о приезде чиновников. Приехавшие их Могилева представители различных ведомств настаивали, что это не собрание, а выезд на место по поводу коллективного обращения в рамках закона об обращениях граждан. Поэтому, тех, кого не было среди подписантов, поначалу не пускали в помещение. Однако, поскольку вопрос возможного загрязнения от «Омск карбона» стоит в Вейно достаточно остро, местные власти решили не подогревать протестные настроения и пустили всех, кто пришел.

Встреча проходила достаточно эмоционально. Жители поселка выдвигали различные требования — от компенсации за загрязнение их жилищ до полной ликвидации предприятия. Ведущему встречу первому зампредседателя Могилевского райисполкома Степану Полонникову приходилось неоднократно призывать к порядку.

В свою очередь приехавшие из областного центра чиновники, часть из которых принимала участие в прошедшей 17 января пресс-конференции на тему выброса с «Омск карбона», во многом повторяли озвученные на ней утверждения. В первую очередь то, что факт загрязнения не зафиксирован, никакой сажи на снегу не было, а при вводе в эксплуатацию предприятие будет обязано установить автоматическую систему контроля, которая должна предотвратить внештатные ситуации. Кстати, эта система и так предусмотрена по проекту. На вопрос жителей, что же произошло 18 ноября 2018 года, четкого ответа не прозвучало, хотя председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков отмечал, что в источнике выброса нормы были значительно превышены.

«Мы просим, чтобы нас переселили отсюда», «дети кашляют, эта пыль повлечет раковые заболевания», «ваши цифры нас не спасают», «сначала надо было озеленить, а потом завод строить», — эмоционально выступали местные жители.

В свою очередь директор по строительству «Омск карбона» Николай Кривицкий заверил собравшихся, что завод гарантирует безопасность в течение десятков лет и пригласил инициативную группу граждан посетить предприятие, когда оно заработает.