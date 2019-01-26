В Лиде мужчина получил ожоги при тушении пожара в гараже

Происшествие случилось накануне, 25 января. В 10:30 в дежурную часть Лидского райотдела МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже по улице Красноармейской.

Фото носит иллюстративный характер

Когда пожарные прибыли на место случившегося, с огнем уж было покончено. Но дорогой ценой — самостоятельно тушивший пожар владелец гаража получил ожоги обеих кистей рук, а также бедер. Пострадавший госпитализирован.

Огнем оказались повреждены стены гаража, хранившееся в нем имущество, а также автомобиль Опель-Астра. Как предполагают сотрудники МЧС, первопричина пожара — короткое замыкание электропроводки в блоке передней фары.