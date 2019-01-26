Умер автор знаменитого мюзикла «Шербурские зонтики» Мишель Легран

В возрасте 86 лет ушел из жизни знаменитый французский композитор и пианист, трижды лауреат кинопремии «Оскар» Мишель Легран. Об этом со ссылкой на Le Monde сообщает rbc.ru .

Мишель Легран. Фото: скриншот из телеинтервью ТВЦ

Творческие достижения Леграна были отмечены многочисленными призами и наградами. Кроме трех статуэток «Оскар» в его коллекции наград были пять премий «Грэмми» и один «Золотой глобус».

Мишель Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже. В 1935 году его отец ушел из дома. Легран никогда не простил его и не переставал повторять, что его детство прошло под знаком одиночества. «Я ненавидел жестокий мир детства так же, как и мир взрослых».

За свою карьеру Легран написал более двухсот песен к кинофильмам, им издано более ста альбомов. Наибольшую известность композитору принес мюзикл «Шербурские зонтики», снятый в 1964 году режиссером Жаком Деми с Катрин Денев в главной роли.

С композитором работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф.