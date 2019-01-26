Порошенко о Михаиле Жизневском: для мужества и человечности нет границ

Президент Украины Петр Порошенко почтил память участника Евромайдана белоруса Михаила Жизневского, которому 26 января исполнился бы 31 год, сообщает БелаПАН .

Могила Михаила Жизневского в Гомельском районе. Фото: БелаПАН

«Для мужества, человечности и храбрости нет границ. Низкий поклон Михаилу, гражданину Беларуси, который отдал самое дорогое — свою жизнь за свободу украинского народа. Пусть сегодня в память о нем и всех Героях Небесной Сотни звучит песня «Пливе кача по Тисині». Михаил любил ее больше всего. Помним…» — написал Порошенко в социальной сети «Фейсбук».

Активист организации УНА-УНСО Жизневский входил в самооборону Майдана, участвовал в охране его объектов, дежурил в палатках. Был убит во время противостояния на улице Грушевского в Киеве 22 января 2014 года. На месте его гибели установлен памятник. 13 июня 2017 года Жизневский был посмертно удостоен звания Героя Украины. Похоронен на кладбище деревни Знамя Труда Гомельского района. Памятник на могиле неоднократно оскверняли вандалы. Отец Жизневского умер 8 апреля 2018 года, мать — менее чем через месяц, 4 мая. Убийство Жизневского до сих пор не раскрыто.

У памятника Тарасу Шевченко возле украинского посольства в Минске 22 января состоялась акция памяти Жизневского, в которой приняли участие около десяти человек. Были возложены цветы и зажжены свечи. После акции милиция задержала активистов Ольгу Николайчик и Дениса Урбановича. Ночь они провели в изоляторе временного содержания. 23 января суд Центрального района Минска оштрафовал Николайчик на 40 базовых величин (1.020 рублей), Урбановича — на 50 (1.275).