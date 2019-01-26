Видеофакт. Виталий Кличко рассмешил не только брата, но и участников форума в Давосе

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Мэр Киева так и не смог правильно выговорить английское слово digitalization, сообщает портал glavred.info.

 

 

Выступая на экономическом форуме в Давосе, Виталий Кличко оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization («диджитализация» — перевод всех видов информации в цифровую форму).

Кличко несколько раз пытался произнести заковыристое слово, однако даже после подсказки ему не удалось сказать правильно, что вызвало у присутствующих смех — в том числе у присутствовавшего на встрече брата Владимира.

Видео конфуза выложил в своем Telegram-канале журналист Александр Дубинский.
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Тэги: экономический форум конфуз Персона: Виталий Кличко Александр Дубинский Город: Давос

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