Светлана Алексиевич в числе известных писателей подписала манифест в поддержку единой Европы

Тридцать известных писателей из разных стран опубликовали в газете «Liberation» манифест под названием «Европейский дом в огне». Они призвали всех сплотиться вокруг идеи единой демократической Европы в преддверии выборов в Европейский парламент в мае, сообщает радиостанция RFI .

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Фото: БелаПАН

Литераторы, в числе которых Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Милан Кундера, Иэн Макьюэн, Орхан Памук и Салман Рушди, выступили против популизма и осудили националистические веяния в Европе. В манифесте говорится, что «Европа как идея, как воля и представление разваливается на наших глазах», «покинутая двумя великими союзниками по ту сторону Ла-Манша и Атлантического океана» и все чаще «служащая мишенью для все более откровенных манипуляций хозяина Кремля». С точки зрения подписавших манифест деятелей культуры, Европа «остается вторым отечеством для всех свободных людей мира». В манифесте говорится, что лишь общая европейская память способна «отразить новый натиск тоталитаризма». Писатели подчеркнули, что причисляют себя к европейским патриотам и призвали не уступать националистическим настроениям, выступить против «угрозы либеральной демократии и ее ценностям» и тем самым не допустить «попрания разума и культуры» и «вспышек ксенофобии и антисемитизма».

Манифест литераторов стал ответом на призыв французского писателя, философа и журналиста Бернара-Анри Леви. С 5 марта по 20 мая он отправляется на гастроли со своим спектаклем «Looking for Europe». С театральных подмостков он планирует атаковать национализм и популизм, охватывающие Европу. Гастроли Леви назвал «европейским крестовым походом».

Выборы в Европарламент пройдут в 27 странах Европы с 23 по 26 мая. Голосование поставит под вопрос европейский проект, так как в результате проевропейские партии могут потерять большинство, уступив националистам и правым популистам.