Биатлон. Белоруска Ирина Кривко финишировала восьмой в гонке преследования в Антхольце

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) спортсменкам предстояла 26 января гонка преследования на десять километров с четырьмя огневыми рубежами.

Ирина Кривко. Фото: biathlon.by

Выиграла это состязание в родных горах Доротея Вирер, допустившая два промаха. Последующие призовых места достались немке Лауре Дальмайер (1 промах/+6.0 сек) и Лизе Витоцци из итальянской сборной — (2/+16.2).

Лидер команды Беларуси Ирина Кривко пришла к финишу восьмой, допустив два промаха и отстав от лидера на 1:08.7 сек. У ее подруги по сборной Елены Кручинкиной — 40-я позиция (1+2+0+1/ +3:46.7 сек).