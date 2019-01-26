Биатлон. Белоруска Ирина Кривко финишировала восьмой в гонке преследования в Антхольце

/ Спорт
Просмотров: 834 Комментариев: 0

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) спортсменкам предстояла 26 января гонка преследования на десять километров с четырьмя огневыми рубежами.

Ирина Кривко. Фото: biathlon.by

Выиграла это состязание в родных горах Доротея Вирер, допустившая два промаха. Последующие призовых места достались немке Лауре Дальмайер (1 промах/+6.0 сек) и Лизе Витоцци из итальянской сборной — (2/+16.2).

Лидер команды Беларуси Ирина Кривко пришла к финишу восьмой, допустив два промаха и отстав от лидера на 1:08.7 сек. У ее подруги по сборной Елены Кручинкиной — 40-я позиция (1+2+0+1/ +3:46.7 сек).
Оценка: 
Средняя: 4 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биатлон Кубок мира Персона: Доротея Вирер Лаура Дальмайер Лиза Витоцци Ирина Кривко Елена Кручинкина Город: Антхольц

Другие материалы на эту тему:

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Біятлон

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Біятлон

«Мне бы хотелось выступать бесконечно, но…» Дарья Домрачева завершила карьеру

«Мне бы хотелось выступать бесконечно, но…» Дарья Домрачева завершила карьеру

«Я хочу просто отдохнуть». Надежда Скардино завершила карьеру

«Я хочу просто отдохнуть». Надежда Скардино завершила карьеру