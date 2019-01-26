Активисты намерены провести демонстрацию и митинги против аккумуляторного завода под Брестом

Группа жителей Бреста подала заявки на проведение четырех митингов и демонстрации против строительства в регионе аккумуляторного завода.

Во время одной из встреч противников опасного предприятия. Фото: tut.by

Как сообщилправозащитник Роман Кисляк, по два митинга планируется 9 и 10 февраля в Бресте на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий. Демонстрация «Заводу тут не место»— 9 февраля в Брестском районе рядом со строящимся предприятием.

Цель мероприятий — выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вреде производства для здоровья людей и окружающей среды.

«Чиновникам, которые утверждают, что это предприятие будет безопасным, жители региона не верят и добиваются закрытия завода», — заявил правозащитник.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 48 митингов, 12 пикетов и шести демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники предприятия собираются с 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и добиваются прекращения строительства.