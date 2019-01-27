Область пониженного атмосферного давления накрыла Беларусь

В воскресенье днем Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер северный, по Брестской и Гродненской областям южный слабый. Максимальная температура воздуха -5.. -10°С, по юго-западу страны -2.. -4°С.

В столице существенных осадков не ожидается – их вероятность составляет всего 5-10%. На отдельных участках дорог гололедица.

В течение дня термометр покажет следующие значения: