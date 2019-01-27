В воскресенье в Беларуси потенциально опасная погода

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На 27 января Белгидромет объявил в стране желтый уровень опасности. Как и всю текущую неделю он объявляется по причине гололедицы на дорогах страны.

Фото pixabay.com

МЧС и ГАИ напоминают, что при гололедице всем участникам дорожного движения необходимо быть крайне внимательными и бдительными.

Желтый уровень опасности (второй из четырех по шкале) — стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры). Они обычны для территории нашей страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.
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Тэги: Белгидромет желтый уровень опасности

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