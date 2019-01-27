В поселке Городище Минского района горел жилой дом: сотрудники МЧС спасли несколько семей

26 января в поселке Городище Минского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 15:11.

К моменту прибытия подразделений МЧС шел дым из квартиры на первом этаже.

Хозяйка горящей квартиры и ее сын покинули жилье самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС.

Подразделения МЧС спасли: пару пенсионеров и еще одну женщину, проживающую по соседству, хозяйку квартиры на втором этаже и ее 4-летнего сына, еще троих жильцов (среди которых 9-летний ребенок) соседней квартиры.

Госпитализация потребовалась сыну хозяйки горевшей квартиры и еще одной женщине.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.

Огнем повреждено имущество, закопчены стены, потолок в жилой комнате, на кухне, а также на всей площади лестничной клетки. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС.

Фото МЧС