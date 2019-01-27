Запасы готовой продукции в белорусской промышленности растут четвертый месяц подряд

За декабрь 2018 года запасы готовой продукции на складах организаций белорусской промышленности выросли на 67,5 млн рублей и на 1 января 2019 года составили 4 млрд 467,2 млн рублей. Запасы растут четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Национального статистического комитета, пишет БелаПАН .

По итогам прошлого года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (84,7% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (80,6%), Гродненская (73,8%), Брестская (72%) и Могилевская (64,4%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (36,3%) и Гомельской (33,7%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в 2018 году наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,9 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), а также вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,6 раза).