Звезду Comedy Club не пустили в США

Одному из первых резидентов Comedy Club, комику и телеведущему Тимуру Батрутдинову было отказано в получении визы США. Об этом Батрутдинов написал в своем Инстаграме .

Батрутдинов — один из тех, кто является резидентом Comedy с момента основания шоу (с 2005 года). В основном он выступает в дуэте с другим комиком Гариком Харламовым. У них было свое совместное шоу «ХБ» на канале ТНТ. Также Батрутдинов участвовал в телепроектах «Ледниковый период», «Холостяк», «Танцы со звездами».