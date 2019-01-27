Звезду Comedy Club не пустили в США

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Одному из первых резидентов Comedy Club, комику и телеведущему Тимуру Батрутдинову было отказано в получении визы США. Об этом Батрутдинов написал в своем Инстаграме.

Батрутдинов — один из тех, кто является резидентом Comedy с момента основания шоу (с 2005 года). В основном он выступает в дуэте с другим комиком Гариком Харламовым. У них было свое совместное шоу «ХБ» на канале ТНТ. Также Батрутдинов участвовал в телепроектах «Ледниковый период», «Холостяк», «Танцы со звездами».
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Тэги: США Comedy Club Персона: Тимур Батрутдинов

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