«Белоруснефть» повысила розничные цены на автомобильное топливо

27 января «Белоруснефть» повысила на автозаправках цены на автомобильное топливо, передает БелаПАН .

По информации сайта сети АЗС, розничные цены на дизельное топливо увеличены на 1 копейку за литр — до 1 рубля 54 копеек, бензины всех марок подорожали на 2 копейки: АИ-92-К5-Евро — до 1 рубля 43 копеек, АИ-95-К5-Евро — до 1 рубля 54 копеек.

Как сообщалось, 3 января розничные цены на дизтопливо на автозаправочных станциях «Белоруснефть» снизились на 1 копейку за литр, на бензины — на 2 копейки. Как сообщала БелаПАН пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко, топливо подешевело по рекомендации руководства Белорусского государственного концерна по нефти и химии. «Концерн рекомендовал крупнейшей сети, входящей в состав «Белнефтехима», снизить цены во исполнение тех заявлений, которые были сделаны руководством накануне Нового года», — отметила она.

Напомним, 30 декабря председатель концерна Андрей Рыбаков заявил, что в первую неделю января цена бензина и дизельного топлива на АЗС страны может быть снижена исходя из стоимости барреля нефти. «Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен, — сообщил он в эфире телеканала «Беларусь 1». — Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и — что отрадно — по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января — второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52-55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение, цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины».

В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз (последний раз 16 декабря), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья». По информации концерна, за январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара США.

20 декабря на совместном заседании обеих палат Национального собрания вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что проведение в России налогового маневра может привести к удорожанию автомобильного топлива на внутреннем рынке Беларуси на 5-7%. Вице-премьер подчеркнул, что, по расчетам правительства, из-за налогового маневра может произойти ежегодное подорожание нефти для Беларуси примерно на 21 доллар за тонну с выходом на мировые цены к 2024 году.