Гродненчанка в интернете купила билеты на концерт Егора Крида, но не получила их

/ Происшествия
Просмотров: 632 Комментариев: 0

Жительница Гродно 1997 года рождения в интернете наткнулась на объявление о продаже трех билетов на концерт известного исполнителя Егора Крида (проходил в Минске 3 ноября). Девушка хотела попасть на мероприятие. Цена за квитки ее устроила — 165 рублей. Она списалась с продавцом и перевела деньги.

Однако обещанные билеты гродненчанка не получила и обратилась в милицию. Правоохранители установили, что деньги девушка отправила на территорию России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мошенничество Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Организатор бизнеса попрошаек предстанет перед судом

Организатор бизнеса попрошаек предстанет перед судом

Более 200 свидетелей. Cудят коммерсанта, обманувшего дольщиков

Более 200 свидетелей. Cудят коммерсанта, обманувшего дольщиков

В Минске судят создателей группы «Маргаритка Маргаритка»

В Минске судят создателей группы «Маргаритка Маргаритка»

1234 обманутых. В суд направлено дело о мошенничестве в соцсетях

1234 обманутых. В суд направлено дело о мошенничестве в соцсетях