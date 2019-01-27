Гродненчанка в интернете купила билеты на концерт Егора Крида, но не получила их

Жительница Гродно 1997 года рождения в интернете наткнулась на объявление о продаже трех билетов на концерт известного исполнителя Егора Крида (проходил в Минске 3 ноября). Девушка хотела попасть на мероприятие. Цена за квитки ее устроила — 165 рублей. Она списалась с продавцом и перевела деньги.

Однако обещанные билеты гродненчанка не получила и обратилась в милицию. Правоохранители установили, что деньги девушка отправила на территорию России.