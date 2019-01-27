Воскресная традиция. Противники аккумуляторного завода вновь вышли на площадь в Бресте

На площади Ленина в Бресте 27 января вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, передает БелаПАН .

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади находилось более 200 человек.

Как сообщил активист Дмитрий Бекалюк, 21 января доработанный проект строительства завода получил положительное заключение повторной государственной экологической экспертизы. Теперь активисты намерены добиваться получения этих документов для ознакомления с ним представителей общественности.

В частности, противники строительства завода, узнав о завершении экспертизы, вновь обратились в ООО «АйПауэр» с просьбой предоставить им для ознакомления документы.

Ранее «АйПауэр» отказался в предоставлении документации, в связи с чем представители общественности «направили жалобы в разные инстанции и отовсюду получили отписки», сообщил Бекалюк. Он также сообщил, что на текущей неделе в течении нескольких дней звонил в Минприроды, чтобы записаться на прием к министру Андрею. Худыку. Но его помощник, рассказал Бекалюк, не записывает на прием, отвечая, что на все вопросы уже даны письменные ответы. «Я хочу задать вопросы министру касающиеся повторной экологической экспертизы, но нас все равно не записывают», — отметил активист.

В конце декабря, напомним, был получен официальный ответ Минприроды о том, что 21 декабря доработанный проект строительства завода, отозванный ранее проектировщиком с повторной государственной экологической экспертизы, вновь поступил на экспертизу. После этого представители общественности направили в ООО «АйПауэр» обращение с просьбой предоставить для ознакомления эту проектную документацию с внесенными изменениями. На что был получен ответ, что ее предоставят после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Активисты посчитали, что в данном случае «АйПауэр» нарушил закон о государственной экологической экспертизе, в соответствии с которым разработчик проекта обязан предоставлять гражданам и юридическим лицам возможность ознакомления с документацией, направляемой на государственную экологическую экспертизу. На направленные соответствующие обращения в Минприроды и прокуратуру об этом нарушении ответов до сих пор не получено.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

В январе Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. На референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, на территории района.