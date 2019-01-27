В Бразилии прорвало дамбу: 40 человек погибли, более 250 пропали без вести
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В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс по последним данным погибли 40 человек, более 250 считаются пропавшими без вести.
Дамба сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. После ее прорыва поток смыл столовую, в которой принимали пищу работники предприятия.
Федеральное правительство создало кризисный кабинет для урегулирования ситуации. На место ЧП выезжал глава государства Жаир Болсонар.
Александр Лукашенко направил последнему соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами,