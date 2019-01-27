В Бразилии прорвало дамбу: 40 человек погибли, более 250 пропали без вести

В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс по последним данным погибли 40 человек, более 250 считаются пропавшими без вести.

Дамба сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. После ее прорыва поток смыл столовую, в которой принимали пищу работники предприятия.

Федеральное правительство создало кризисный кабинет для урегулирования ситуации. На место ЧП выезжал глава государства Жаир Болсонар.