В Бразилии прорвало дамбу: 40 человек погибли, более 250 пропали без вести

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В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс по последним данным погибли 40 человек, более 250 считаются пропавшими без вести.

Дамба сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. После ее прорыва поток смыл столовую, в которой принимали пищу работники предприятия.

Федеральное правительство создало кризисный кабинет для урегулирования ситуации. На место ЧП выезжал глава государства Жаир Болсонар.

Александр Лукашенко направил последнему соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами, сообщает пресс-служба президента Беларуси. «В эти тяжелые минуты мы разделяем вместе с вами боль и горе незаменимой потери», — говорится в соболезновании.
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Тэги: Бразилия катастрофа Персона: Жаир Болсонар Александр Лукашенко

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