Россиянин устроил стрельбу из револьвера в украинской больнице

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Гражданин России 1978 года рождения днем 26 января устроил стрельбу из пистолета в больнице украинского города Бердянск. О происшествии сообщается на официальном сайте Главного управления национальной полиции (ГУНП) в Запорожской области.

У россиянина возник конфликт с охранником учреждения. Гражданин РФ достал револьвер и выстрелил в охранника.

Персонал больницы и очевидцы задержали стрелявшего и передали его прибывшим  сотрудникам полиции.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Пострадавший охранник был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
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Тэги: Украина стрельба Город: Бердянск

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