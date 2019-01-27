Россиянин устроил стрельбу из револьвера в украинской больнице

Гражданин России 1978 года рождения днем 26 января устроил стрельбу из пистолета в больнице украинского города Бердянск. О происшествии сообщается на официальном сайте Главного управления национальной полиции (ГУНП) в Запорожской области.

У россиянина возник конфликт с охранником учреждения. Гражданин РФ достал револьвер и выстрелил в охранника.

Персонал больницы и очевидцы задержали стрелявшего и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Пострадавший охранник был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.