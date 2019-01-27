Лукашенко о фигуристах: как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры?

Александр Лукашенко принял участие в церемонии закрытия чемпионата Европы по фигурному катания, который проходил на «Минск-Арене». 27 января соревнования завершились гала-представлением.

«Выходя на лед «Минск-Арены», я прежде всего подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках и делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!» — заявил Лукашенко.

Он считает, что любители спорта, наблюдая за выступлением фигуристов в Минске, даже позабыли о других крупных соревнованиях: турнире «Большого шлема» в Австралии, этапе Кубка мира по биатлону в Италии, чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции.

«Мы забыли обо всем! И что теперь, когда вы уедете? Я полагаю, вы, особенно белорусы, поняли, к чему я клоню. Та атмосфера, которая была на «Минск-Арене», то «больное» состояние (в хорошем смысле) нашего белорусского общества в эту неделю… Мы заслужили (я обращаюсь к организаторам), мы доказали, что можем принять чемпионат мира», — заявил Лукашенко.

«Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я обещаю, что вы не пожалеете», — заверил президент.

Лукашенко также пообщался со спортсменами и сделал с ними несколько памятных фотографий. В подарок от президента Беларуси победителям и призерам чемпионата передали подарки со сладостями, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси