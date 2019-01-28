Снег, метель и желтый уровень опасности. Прогноз погоды на 28 января

/ Общество
Просмотров: 326 Комментариев: 0

Специалисты Белгидромета объявили на 28 января желтый уровень опасности. Который день подряд предупреждение о потенциально опасных погодных условиях синоптики распространяют из-за гололедицы на дорогах страны.

В целом в понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западной половине, небольшой снег, слабая метель. В юго-западных районах мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -5..-11°C, по юго-западу -4..+1°C.

В Минске вероятность осадков составляет 5-10%. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -9..-11°C, днем -7..-9°C, вечером -6..-8°C.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белгидромет прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Январь в Беларуси будет холоднее обычного

Январь в Беларуси будет холоднее обычного

Для столичных синоптиков построили новый пункт наблюдений

Для столичных синоптиков построили новый пункт наблюдений

Календарная зима придет в Беларусь с морозами и снегом

Календарная зима придет в Беларусь с морозами и снегом

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?