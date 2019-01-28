Соболенко впервые вошла в первую десятку мирового рейтинга

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вошла в топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Арина Соболенко

По итогам открытого чемпионата Австралии она переместилась с 11-го на 10-е место (3.485 очков). На первом в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» Соболенко преодолела два круга (год назад выбыла на старте).

Рейтинг возглавила победительница Australian Open японка Наоми Осака (7.030 очков), сместившая румынку Симону Халеп. В десятке сильнейших также Петра Квитова (Чехия, 6.290), Халеп (5.582), Слоан Стивенс (США, 5.307), Каролина Плишкова (Чехия, 5.100), Ангелике Кёрбер (Германия, 4.965), Элина Свитолина (Украина, 4.940), Кики Бертенс (Нидерланды, 4.430) и Каролин Возняцки (Дания, 3.566).

Александра Саснович опустилась с 31-го на 33-е место (1.520 очков), Виктория Азаренко — поднялась с 53-го на 51-е (1.062), Вера Лапко — переместилась с 62-го на 63-е (896). Наибольший прогресс у Ольги Говорцовой: 341-я строчка против 391-й на прошлой неделе (115 очков).

В топ-10 белорусских теннисисток не было почти два с половиной года — с 12 сентября 2016-го, когда его покинула Азаренко.