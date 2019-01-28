Из Третьяковки во время выставки на глазах у посетителей украли картину Куинджи
27 января из Третьяковской галереи была похищена картина пейзажиста Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
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Над картиной «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи работал 10 лет — с 1898 по 1908 годы. На ней изображена крымская гора Ай-Петри с окружающей ее грядой. Картина на постоянной основе хранилась в Русском музее, а в Третьяковку ее привезли специально на выставку.
Утром 28 января МВД России
В преступлении подозревается 31-летний мужчина. Картины при нем не было. Во время допроса он рассказал правоохранителям, что спрятал полотно на одной из строек. Там полицейские и нашли картину.
В декабре 2018 года подозреваемый в краже полотна задерживался за хранение наркотиков.