Из Третьяковки во время выставки на глазах у посетителей украли картину Куинджи

27 января из Третьяковской галереи была похищена картина пейзажиста Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Фото: Государственный Русский музей

Самоуверенность и спокойствие вора при совершении преступления поражают. О том, как все произошло, в анонимном телеграм-канале «Музейный сноб» рассказали очевидцы. По их словам, «просто одетый» мужчина «бодрым шагом подошел к картине и снял [ее] со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли. Криков нет — может, работник меняет картину? А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит».

Из третьяковки украли картину Куинджи. Как сообщают очевидцы, мужчина просто подошел и забрал картину. — Фруктовый лед (@uyrbr) 27 января 2019 г.

Над картиной «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи работал 10 лет — с 1898 по 1908 годы. На ней изображена крымская гора Ай-Петри с окружающей ее грядой. Картина на постоянной основе хранилась в Русском музее, а в Третьяковку ее привезли специально на выставку.

Утром 28 января МВД России сообщило , что подозреваемый в краже картины был задержан в поселке Заречье Московской области.

В преступлении подозревается 31-летний мужчина. Картины при нем не было. Во время допроса он рассказал правоохранителям, что спрятал полотно на одной из строек. Там полицейские и нашли картину.

В декабре 2018 года подозреваемый в краже полотна задерживался за хранение наркотиков.