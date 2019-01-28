Количество жертв прорыва плотины в Бразилии возросло до 58 человек

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Число погибших в результате прорыва плотины в штате Минас-Жерайс в Бразилии по последним официальным данным выросло до 58 человек, сообщили местные власти. Они также не стали скрывать, что с ходом поисково-спасательной операции количество жертв наверняка еще будет расти.

На данный момент спасти удалось 46 человек. Около 250 числятся пропавшими без вести.

Плотина сдерживала промышленные отходы.

На место ЧП выезжал президент Бразилии Жаир Болсонар.

Александр Лукашенко направил Болсонару соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за прорыва плотины.
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Тэги: Бразилия плотина Персона: Жаир Болсонар Александр Лукашенко

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