После кражи картины Куинджи в Третьяковской галерее «везде и навсегда» усилили охрану

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После дерзкой кражи картины Архипа Куинджи руководство Третьяковской галереи приняло решение об усилении охраны и мер безопасности на объекте. О данных мерах радиостанции «Говорит Москва» рассказала представитель галереи.

Из Третьяковки во время выставки на глазах у посетителей украли картину Куинджи

По ее словам, «меры безопасности усилены на всех площадках Третьяковской галереи навсегда».

Напомним, вечером 27 января полотно «Ай-Петри. Крым» пейзажиста Архипа Куинджи  было украдено из Третьяковки во время выставки прямо на глазах у множества посетителей. По словам очевидцев, мужчина просто подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамки и ушел.

Утром 28 января полиция сообщила, что подозреваемый в краже картины задержан, а полотно найдено.
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Тэги: Третьяковская галерея