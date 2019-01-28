В Мингорисполком подана заявка на празднование Дня Воли 25 марта возле оперного театра

Три политические организации 28 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта на площадке около Национального академического Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске сообщил председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, передает БелаПАН .

Помимо БСДП (Грамада) заявителями выступили Объединенная гражданская партия и движение «За Свободу». Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», как незарегистрированная структура, в число организаторов не вошел, но является неофициальным соорганизатором акции.

По словам Борисова, сбор участников планируется с 16:00 до 17:00. Митинг предполагается начать в 17:20.

Это уже вторая заявка, поданная в Мингорисполком на празднование Дня Воли. Первую 16 января подали Партия БНФ и «Арт Сядзіба». Они просят власти санкционировать проведение массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 24 марта на стадионе «Динамо».