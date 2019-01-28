Бывший главврач центра медицинской реабилитации осужден на два с половиной года ограничения свободы

Суд Заводского района Минска 28 января приговорил бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения 66-летнего Сергея Корытько к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и без конфискации имущества. Ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Приговор огласила судья Светлана Черепанова, передает БелаПАН .

Именно такое наказание для Корытько запрашивала гособвинитель Наталья Михайловская и оно ниже наименьшего предела, предусмотренного частью 1 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки), по которой суд признал Корытько виновным.

Осужденный был задержан в июне 2018 года, написал явку с повинной и был помещен под домашний арест. Причиненный ущерб государству полностью возместил.