Бывший главврач центра медицинской реабилитации осужден на два с половиной года ограничения свободы

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Суд Заводского района Минска 28 января приговорил бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения 66-летнего Сергея Корытько к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и без конфискации имущества. Ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Приговор огласила судья Светлана Черепанова, передает БелаПАН.

Именно такое наказание для Корытько запрашивала гособвинитель Наталья Михайловская и оно ниже наименьшего предела, предусмотренного частью 1 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки), по которой суд признал Корытько виновным.

Осужденный был задержан в июне 2018 года, написал явку с повинной и был помещен под домашний арест. Причиненный ущерб государству полностью возместил.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: суд по делу Минздрава Персона: Сергей Корытько Светлана Черепанова Наталья Михайловская

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