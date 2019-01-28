В Молодечно 29-летняя женщина подозревается в убийстве 8-летнего сына

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Вечером 26 января в милицию позвонила 29-летняя жительница Молодечно и рассказала, что она задушила своего 8-летнего сына.

Фото СК

Женщина была задержана по подозрению в убийстве заведомо малолетнего (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК). В связи с имеющимися у подозреваемой признаками психического расстройства она была госпитализирована, а в медицинском учреждении выставлен пост охраны.

Женщина воспитывала ребенка одна. Жила в квартире со своими родственниками. Ни на каких учетах никто из членов семьи не состоял, к уголовной и административной ответственности не привлекался. Семья не считалась находящейся в социально-опасном положении.

Точную причину смерти ребенка еще предстоит установить. Она станет известна в ближайшее время по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: убийство Город: Молодечно

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