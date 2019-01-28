Трех жителей Брестского района будут судить за незаконную охоту на зубра

Прокуратура Брестского района направила в суд уголовное дело о незаконной охоте на зубра.

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Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева, фигуранты дела — жители Брестского района 1963, 1965 и 1973 годов рождения.

13 ноября 2018 года мужчины охотились на зайца в лесном массиве на границе Брестского и Жабинковского районов.

Когда в 50 км от национального парка «Беловежская пуща» охотничьи собаки вышли на след зубра, двое мужчин начали преследовать животное. Один охотник выстрелил трижды, второй — один раз. При этом они охотились на зубра без надлежащего разрешения.

После гибели животного мужчины оставили дома ружья, взяли ножи, топоры, лопаты, мешки для фасовки мяса и в лесу приступили к разделке туши зубра. За этим занятием их задержали сотрудники Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и участковый инспектор Брестского РОВД.

Действия двух фигурантов дела квалифицированы по ч. 4 ст. 282 УК (незаконная охота), третьего — по ч. 3 ст. 282-1 УК (незаконная разделка дикого животного).

В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили причиненный ущерб в 58,8 тыс. рублей в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Брестского района.