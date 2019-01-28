В отношении Николая Дедка возбуждено очередное административное дело за размещение в интернете «экстремистской продукции»

В отношении экс-политзаключенного, активиста анархистского движения и корреспондента газеты «Новы час» Николая Дедка возбуждено очередное административное дело по ст. 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов).

Николай Дедок. Фото novychas.by

Как сообщил Дедок БелаПАН , об этом он узнал из повестки Фрунзенского РУВД, которая пришла по почте. По словам анархиста, повестка пришла вечером 24 января с указанием явиться 25 января для дачи разъяснений в РУВД. Однако увидел повестку он только 26 января, поэтому в милицию не пошел.

«Это уже третья повестка. Одна была в июле прошлого года, потом еще одна в январе. Таким образом, между последними двумя даже месяца не прошло», — сказал Дедок.

По его словам, речь идет об «информационных материалах экстремистского содержания» в социальной сети «ВКонтакте». «Какие именно, не уточняется, — отметил он. — В этот раз мне не прислали даже копию протокола».

На вопрос, чем третье административное дело может ему грозить, Дедок ответил: «Санкция по этим статьям одна — штраф или арест. Предыдущие два раза я получил штраф, сначала 20, потом 40 базовых величин. По общей практике еще никого на сутки за это не сажали, но нет уверенности, что так будет и дальше. Поэтому каждый раз, когда я хожу в суд, беру с собой сумку с необходимыми вещами в случае ареста».

Сейчас Дедок ждет повестки в суд. «На заседание обязательно пойду и призываю других приходить», — сказал он.