В отношении Николая Дедка возбуждено очередное административное дело за размещение в интернете «экстремистской продукции»

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В отношении экс-политзаключенного, активиста анархистского движения и корреспондента газеты «Новы час» Николая Дедка возбуждено очередное административное дело по ст. 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов).

Николай Дедок. Фото novychas.by

Как сообщил Дедок БелаПАН, об этом он узнал из повестки Фрунзенского РУВД, которая пришла по почте. По словам анархиста, повестка пришла вечером 24 января с указанием явиться 25 января для дачи разъяснений в РУВД. Однако увидел повестку он только 26 января, поэтому в милицию не пошел.

«Это уже третья повестка. Одна была в июле прошлого года, потом еще одна в январе. Таким образом, между последними двумя даже месяца не прошло», — сказал Дедок.

По его словам, речь идет об «информационных материалах экстремистского содержания» в социальной сети «ВКонтакте». «Какие именно, не уточняется, — отметил он. — В этот раз мне не прислали даже копию протокола».

На вопрос, чем третье административное дело может ему грозить, Дедок ответил: «Санкция по этим статьям одна — штраф или арест. Предыдущие два раза я получил штраф, сначала 20, потом 40 базовых величин. По общей практике еще никого на сутки за это не сажали, но нет уверенности, что так будет и дальше. Поэтому каждый раз, когда я хожу в суд, беру с собой сумку с необходимыми вещами в случае ареста».

Сейчас Дедок ждет повестки в суд. «На заседание обязательно пойду и призываю других приходить», — сказал он.
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Тэги: административное дело материалы экстремистского содержания Персона: Николай Дедок