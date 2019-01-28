К семи годам приговорен бывший директор дрогичинского предприятия «Экзон» за взятку в 25 тысяч долларов

/ Происшествия
Просмотров: 232 Комментариев: 0

Суд Дрогичинского района 28 января вынес приговор бывшему директору ОАО «Экзон» за совершение коррупционного преступления.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, руководитель предприятия получил взятку в особо крупном размере — 25 тыс. долларов — за обеспечение в интересах жителя Минска и представляемых им двух иностранных юридических лиц (из Израиля и Гонконга) исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, а также спецификаций к ним. Он также организовал своевременную оплату указанного товара путем дачи обязательных к исполнению указаний бухгалтерии предприятия о перечислении денег на расчетные счета данных коммерческих структур.

Суд Дрогичинского района признал экс-директора виновным согласно ч. 3 ст. 430 УК и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он также лишен права занимать в течение пяти лет должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: взятка Город: Дрогичин

Другие материалы на эту тему:

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

За 2 тысячи долларов — 2,5 года колонии

Не мелочился. Директор завода осужден за взятку в 760 тыс. долларов

Не мелочился. Директор завода осужден за взятку в 760 тыс. долларов

Тренера футбольного клуба «Сморгонь» будут судить за взятку в 100 евро

Тренера футбольного клуба «Сморгонь» будут судить за взятку в 100 евро

«Верой и правдой служил детям». За взятку судят бывшего директора гимназии

«Верой и правдой служил детям». За взятку судят бывшего директора гимназии