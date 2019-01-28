К семи годам приговорен бывший директор дрогичинского предприятия «Экзон» за взятку в 25 тысяч долларов

Суд Дрогичинского района 28 января вынес приговор бывшему директору ОАО «Экзон» за совершение коррупционного преступления.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, руководитель предприятия получил взятку в особо крупном размере — 25 тыс. долларов — за обеспечение в интересах жителя Минска и представляемых им двух иностранных юридических лиц (из Израиля и Гонконга) исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, а также спецификаций к ним. Он также организовал своевременную оплату указанного товара путем дачи обязательных к исполнению указаний бухгалтерии предприятия о перечислении денег на расчетные счета данных коммерческих структур.

Суд Дрогичинского района признал экс-директора виновным согласно ч. 3 ст. 430 УК и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он также лишен права занимать в течение пяти лет должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.