В Столбцах карантин. Волк, покусавший на выходных нескольких человек в городе, оказался бешеным

Волк, который 26 января напал и покусал нескольких человек в Столбцах, оказался бешеным. В связи с этим в городе и деревне Слобода введен карантин на два месяца, пишет TUT.by .

Как накануне сообщали Naviny.by, поздним вечером в субботу дикое животное атаковало мужчину и женщину неподалеку от железнодорожной станции, затем напало еще на одну пару прохожих, а потом, уже в другом районе города, начало кидаться на автомобиль.

Волк покусал четверых человек. Они все обратились в больницу.

Животное застрелили.