В Столбцах карантин. Волк, покусавший на выходных нескольких человек в городе, оказался бешеным

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Волк, который 26 января напал и покусал нескольких человек в Столбцах, оказался бешеным. В связи с этим в городе и деревне Слобода введен карантин на два месяца, пишет TUT.by.

В Столбцах волк напал на людей: несколько человек в больнице

Как накануне сообщали Naviny.by, поздним вечером в субботу дикое животное атаковало мужчину и женщину неподалеку от железнодорожной станции, затем напало еще на одну пару прохожих, а потом, уже в другом районе города, начало кидаться на автомобиль.

Волк покусал четверых человек. Они все обратились в больницу.

Животное застрелили.
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Тэги: волк бешенство Город: Столбцы

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