Эксперт: то, что делает власть, это попытка продать 10-летнюю «Ладу» по цене нового «БМВ»

Без частного капитала и иных радикальных смен системы управления белорусская промышленность станет камнем на шее белорусской экономики, заявил БелаПАН член Совета по развитию предпринимательства, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные официальной статистики.

Как сообщалось, в белорусской промышленности четвертый месяц подряд наблюдается рост складских запасов, просроченная дебиторская задолженность выросла в январе—ноябре 2018 года на 14,2% до 4,6 млрд рублей, рост задолженности по кредитам и займам составил 25,9%, кредиторской задолженности — 24,5%.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в Беларуси в январе-ноябре 2018 года по сравнению с таким же периодом 2017-го увеличилось с 329 до 390 (на 18,5%), их удельный вес — с 20,6 до 24,4%. При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 2 раза до 2 млрд 265,9 млн рублей, на одну убыточную организацию — в 1,7 раза до 5 млн 809,9 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 декабря 2018 года составила 2 млрд 673 млн рублей, что на 23,4% меньше, чем в январе—ноябре 2017 года.

По мнению Романчука без реальных реформ «могут быть задавлены и слабые ростки здравой экономической политики». «В конечном итоге отсутствие перемен в целом обеспечит деградацию всей экономики», — считает эксперт.

По его мнению, «белорусские промышленники и управляющие экономикой до сих пор не выучили притчу о дохлой лошади». «Не менее трети промышленности, думаю, является пресловутой дохлой лошадью. Ее можно кормить овсом — давать деньги, прощать долги, проводить реструктуризацию долгов, но предоставление ресурсов — это омертвление капитала и увеличение доли токсичных активов», — подчеркнул экономист.

«Когда нет частной собственности, приватизации, эффективного управления активами, ликвидации убыточных предприятий, а есть идея — сохраним все и подымем с колен, а с колен многие не поднимаются уже четверть века, финансовые показатели говорят об опасности, которую скрывает такая промышленная политика, — отметил эксперт. — Отсюда и рост в два раза суммы убытков убыточных предприятий, снижение почти на четверть чистой прибыли при росте промышленного производства более чем на 6%. Это и есть не в коня корм».

Комментируя публикацию Госкомимуществом очередного списка для приватизации, Романчук заметил: «Условия приватизации не меняется уже много лет. Когда предлагают купить 49,9% акций «Гомсельмаша» за полмиллиарда долларов, это скорее идеологическая, политическая сделка. Идет оценка актива по принципу, которую когда-то определил тогда еще вице-премьер Владимир Семашко — мы же вложили туда 1 млрд долларов, как мы можем продать дешевле. Это ничего общего с рыночной оценкой не имеет. Инвесторы покупают не производственные и инвестиционные планы правительства, а то, сколько на этих активах можно заработать».

По его мнению, нынешние правила продажи исключают привлечение в страну серьезных инвесторов, не защищены права миноритарных инвесторов. «Сначала надо внедрить стандарты корпоративного управления и защиты инвесторов от хаотичных действий главного инвестора в лице государства, а потом говорить о серьезных проектах продажи. То, что мы делаем, это попытка продать 10-летнюю «Ладу» по цене нового «БМВ». Так не бывает», — подытожил Романчук.