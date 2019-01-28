СМИ: новым наставником минского «Динамо» будет экс-тренер «Спартака»

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Украинский специалист Роман Пилипчук, работавший помощником итальянца Массимо Карреры в московском «Спартаке»,  может возглавить минское «Динамо».

Роман Пилипчук (слева) и Массимо Каррера. Фото Александра Федорова / sport-express.ru

По информации pressball.by, контракт с тренером будет подписан на первом сборе «бело-голубых» в Турции уже на днях.

51-летний Пилипчук начал тренировать в 2008-м. В 2016-м вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке», а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. В сезоне-2018/19 трудился в тренерском штабе Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате».

Напомним, последние годы «Динамо» выступало под руководством Сергея Гуренко, с которым клуб не стал продолжать контракт.

В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в чемпинате Беларуси среди команд высшей лиги.
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Тэги: ФК Динамо-Минск футбол-Беларусь Персона: Роман Пилипчук Массимо Каррера Дмитрий Аленичев Рашид Рахимов Сергей Гуренко

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