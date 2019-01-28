СМИ: новым наставником минского «Динамо» будет экс-тренер «Спартака»
Украинский специалист Роман Пилипчук, работавший помощником итальянца Массимо Карреры в московском «Спартаке», может возглавить минское «Динамо».
По информации
51-летний Пилипчук начал тренировать в 2008-м. В 2016-м вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке», а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. В сезоне-2018/19 трудился в тренерском штабе Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате».
Напомним, последние годы «Динамо» выступало под руководством Сергея Гуренко, с которым клуб не стал продолжать контракт.
В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в чемпинате Беларуси среди команд высшей лиги.